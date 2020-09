Nutella önce "Helal değiliz" dedi, sonra özür diledi

@imjustsully adındaki bir kullanıcının Twitter'dan sorduğu soruya gelen bu yanıt çok sayıda tepki topladı.

Bu cevabın ardından hem Dünya gündeminde hem de Türkiye gündeminde en çok konuşulanlar arasına giren Nutella, bir süre sonra yeni bir paylaşımda bulundu ve özür diledi.

Nutella'nın yaptığı ikinci paylaşımda, "Dünya çapında satılan tüm Nutella'lar helal tüketime uygundur. Nutella üreten tesislerin yüzde 90'dan fazlası halihazırda helal sertifikasına sahiptir. Geri kalan fabrikalar için ise sertifikalandırma süreci devam etmektedir. Daha önceki tweet'imizde yaptığımız hatadan dolayı özür dileriz." ifadelerine yer verildi.

All Nutella sold worldwide is suitable for Halal consumption. Over 90% of the industrial plants producing Nutella are already Halal certified by a third party and we are in the process of certifying the remaining plants. We apologize for the mistake made in our earlier tweet.