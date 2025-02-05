O uygulama tsunami riskini haber veriyor!

Ege Denizi'nde son günlerde peş peşe meydana gelen depremlerle sarsılıyor. Son 24 saatte Ege Denizi'nde büyüklüğü 1,8 ile 5,2 arasında 400'e yakın sarsıntı kaydedildi.

Art arda meydana gelen depremler korku ve paniğe sebep olurken; akıllara bölgede "Tsunami riski var mı?" sorusun da getirdi. Bu sorunun yanıtını öğrenebilmek için AFAD uygulamasını indirmek gerekiyor.

Eğer yaşanılan bölgede tsunami tehlikesi varsa AFAD uygulaması içeren tüm akıllı telefonlara uyarı mesajı gidiyor. Uyarı, tsunami henüz başlamadan telefonlara iletiliyor. Mesajdan yaklaşık 20-30 dakika sonra tsunami görülebiliyor.

Uyarı dikkate alınıp, denize yakın bölgelerden uzaklaşılırsa olası bir can kaybının da önüne geçilmiş oluyor.

Ege'de art arda meydana gelen depremler

Ege Denizi 28 Ocak'tan itibaren çeşitli büyüklüklerde 700'ün üzerinde deprem meydana geldi. Depremler, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda artış gösterdi ve derinlikleri 5 ila 25 kilometre arasında değişti. Santorini adasındaki yanardağ ise korkuları daha da artırıyor. Bazı uzmanlar, deprem fırtınasının devam edeceğini kaydediyor.

Meydana gelen depremlerin ardından Ege Bölgesi'ndeki beş büyükşehir belediye başkanı bir araya gelerek Deprem Acil Eylem Planı Toplantısı yapmış ve afet kriz masaları kurulduğu açıklanmıştı.