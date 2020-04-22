OAİB Koordinatör Başkanı Ceceli: İhracatımız milli mücadeleden bu yana 12 bin 500 kat arttı

22 Nisan 2020

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Şerafettin Ceceli, Milli Mücadele döneminde 80 milyon lira olan ihracatın, 12 bin 500 kat arttığını belirterek 8 farklı sektörel birliğin çatı kuruluşu olarak üretmeye ve ihracata devam edeceklerini bildirdi.

Geleceğimizin teminatı ve Türkiye’nin asıl gücü olan çocukların bayramını ve Gazi Meclis’in 100’üncü yılını gururla kutladığını dile getiren Ceceli, mevcut konjonktür nedeniyle sekteye uğrayan Birliklerin faaliyetlerinin ve ihracatının, normalleşmeyle birlikte artarak devam edeceğini dile getirdi.

Mevcut ihracat tablosunu da değerlendiren Şerafettin Ceceli, “Türkiye ihracatı salgın sebebiyle global tedarik zincirine de bağlı olarak geçici bir düşüş yaşamaktadır. Bu dönem olağanüstü bir dönemdir, şu an öncelikli konu sağlıktır ve bu dönemi istatistiki rakamlarla değerlendirmek potansiyeli yansıtmayacaktır” diye konuştu.

Talep esnekliği düşük ürünlerde ihracatın artmaya devam ettiğinin altını çizen Ceceli, şunları söyledi:

“Talep esnekliği düşük olmayan ürünlerde haliyle düşüş yaşanmaktadır. Bu durum bize Türkiye’nin güçlü tedarikçi konumunun devam ettiğini göstermektedir. Ayrıca normalleşme sonrasına ilişkin de; var gücümüzle katma değeri yüksek ürünlere yoğunlaşırken, temel ihtiyaç maddelerine de aynı oranda önem vermemiz gerektiği mesajını vermektedir. Türkiye’nin sanayicileri, ihracatçıları olarak bu dönemi de atlatarak en güçlü şeklide normalleşme sonrası çalışarak, eskisinden daha fazla üretim ve ihracat yapacağız”