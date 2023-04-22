OAİB Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Uysallı: Hedef müreffeh Türkiye

Nihat Uysallı

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanı

Türk milletinin bağımsızlığının ve kendi kendini yönetmesinin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 103'üncü yılı. Ve 23 Nisan 1920, vatanı işgal altındaki bir milletin yeniden dirilişinin tarihi.

Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığının kurtaracağı bilinciyle milli mücadeleye girişen ve tüm imkânsızlıklara rağmen zafer ka-zanarak “Hâkimiyetin kayıtsız şartsız milletin” olduğunu tüm dünyaya gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan’ı “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak çocuklara hediye ederek, geleceğe güvenle ve umutla bakabilmenin adresini gösterdi.

Bizim görevimiz ise çocuklarımıza çok daha güçlü, çok daha sağlıklı, çok daha güvenli, belirsizlikleri olmayan müreffeh bir Türkiye bırakmak. Kendine, çevresine, milletine, devletine güvenen, bilimin ışığında donanımlı, evrensel düşünen birer vatandaş ve çabalayan, araştıran, geliştiren birer girişimci olacak çocuklarımızın bayramını en içten di-leklerimle kutluyorum.