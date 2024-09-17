Oba Makarna: Patlama nedeniyle 3-6 ay üretim duracak

Oba Makarnacılık, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından üretime 3 ila 6 ay boyunca ara verileceğini duyurdu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Hendek tesisi şirketin toplam satışlarının yüzde 30’unu, üretimin ise yüzde 35’ini gerçekleştiriyordu. Üretim durmasının bu oranlar üzerinde önemli bir etki yaratacağı öngörülüyor.

Şirketin açıklamasında, fabrikanın "tam kapsamlı sigorta" kapsamında olduğu ve kâr kaybı da dahil olmak üzere tüm zararların karşılanacağı belirtildi. Sigorta şirketi hasarın tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.