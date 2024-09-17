Oba Makarna: Patlama nedeniyle 3-6 ay üretim duracak
Oba Makarna’nın Sakarya Hendek'teki fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle üretim 3-6 ay duracak. Şirketin satışlarının yüzde 30’unu gerçekleştiren tesiste meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı.
Oba Makarnacılık, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından üretime 3 ila 6 ay boyunca ara verileceğini duyurdu.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Hendek tesisi şirketin toplam satışlarının yüzde 30’unu, üretimin ise yüzde 35’ini gerçekleştiriyordu. Üretim durmasının bu oranlar üzerinde önemli bir etki yaratacağı öngörülüyor.
Şirketin açıklamasında, fabrikanın "tam kapsamlı sigorta" kapsamında olduğu ve kâr kaybı da dahil olmak üzere tüm zararların karşılanacağı belirtildi. Sigorta şirketi hasarın tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.