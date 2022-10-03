Odalarda seçim yarışı başladı

Adana Sanayi Odası (ADASO) ve Adana Ticaret Borsası’nda (ATB) yapılan seçimlerde mevcut başkanların listeleri kazandı. Her iki kurumda da tek liste ile gidilen seçimler sonucunda ADASO’da Zeki Kıvanç, ATB’de Şahin Bilgiç başkanlık görevlerine devam edecek. Adana Sanayi Odası’nda yapılan seçimde meslek komitesi ve meclis üyeleri belirlendi. Yoğun katılım olan seçimler sonucu 47’si meclis üyesi olmak üzere 23 meslek komitesinin toplam 117 üyesi seçildi. Sonuçların kesinleşmesinin ardından 7 Ekim Cuma günü yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri, birlik genel kurul asil ve yedek delegeleri ile disiplin kurulu üyeleri seçilecek. Ayrıca, meclis başkanı ve yardımcısı, katip üye ile meslek komitesi başkan ve yardımcıları için yargı gözetiminde olmaksızın seçim yapılacak.

ATSO’DA İKİ ADAYLI ÇEKİŞMELİ SEÇİM

Batı Akdeniz bölgesinde büyük çekişmeye sahne olan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) seçiminde heyecan devam ediyor. ATSO’da 25 bine yakın oy kullanma hakkı olan üyenin seçime katılımı yoğun oldu. 49 meslek komitesinde görev alacak 283 üye ile 117 meclis üyesi seçiminde 76 sandık kuruldu. Davut Çetin, Ali Bahar ve Reşat Güney’in başkan adayı olduğu seçimler bölgede büyük heyecan yaşattı. Seçime iki gün kala Reşat Güney adaylıktan çekildiğini ve 500’e yakın üye taraftarıyla sandığa gitmeyeceklerini açıkladı. Böylece başkanlık için Davut Çetin ile Antalya OSB Başkanı Ali Bahar mücadele etti. Seçim sonunda Davut Çetin grubu tarafından, seçimde Çetin’in 66, Ali Bahar’ın 49 ve bağımsızların da 2 meclis üyesi kazandığı açıklandı. Çetin, seçimleri büyük çoğunlukla kazandıklarını belirtirken, Ali Bahar ise seçimleri kendi gruplarının kazandığını öne sürdü. Sonuçlar, bugünden itibaren askıya çıkacak ve itirazlar değerlendirilecek. Seçim sonuçları kesinleştikten sonra ATSO Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri belirlenecek.

ALİ ÇANDIR ATB’DE RAKİPSİZ YARIŞTI

Antalya Ticaret Borsası’nda (ATB) organ seçimlerinin birinci aşaması olan meslek komite üyeliği ve meclis üyeliği seçimi için sandık başına gidildi. 2022-2026 yılları arasında faaliyet gösterecek olan meslek komitesi, meclis asil üyeleri ile yedeklerinin belirlendiği seçimler, Antalya Ticaret Borsası Meclis Salonu’nda yapıldı. Seçimde 5 sandık kurulu oluşturuldu. Başkan Ali Çandır’ın tek listeyle gittiği seçimde 7 ayrı meslek komitesi için sandıklar kuruldu. 45 meslek komitesi ve 17 meclis üyesinin belirlendiği seçim sonuçları 3 günlük itiraz süresinin ardından kesinleşecek. Seçimin ikinci turunda yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegeleri belirlenecek.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ile Isparta Ticaret Borsası’nda yapılan seçimlerde başkanlar değişti. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nda 16 Meslek Komitesi üyesi ve 45 meclis üyesinin belirlendiği seçimde Metin Çelik, 15 Meslek Komitesi seçimini kazanarak Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni başkanı oldu. Isparta Ticaret Borsası’nda 26 yıldır başkanlık görevini sürdüren Ahmet Adar’ın karşısına ise Ziraat Mühendisi Hüdai Şahin mücadele verdi.

Seçim sonucu Hüdai Şahin üyelerden 113 oy alarak Isparta Ticaret Borsası’nın yeni başkan olurken, Ahmet Adar ise 98 oy aldı. Isparta Ticaret Borsası Meclis Başkanlığına ise Hüdai Şahin listesinden giren Nevzat Demirel’in olması bekleniyor.

AFYON TSO’DA BAŞKANI MECLİS SEÇECEK

Afyon’da son yılların en yoğun katılımlı ve heyecanlı seçimi, hafta sonu ATSO gerçekleşti. Seçim sona erdi ancak heyecanı henüz bitmedi. ATSO yönetimini hafta içinde yapılacak Meclis toplantısında belirleyecek. Üyelerin yüzde 90’nın sandık başına gittiği seçimde, adaylardan mevcut Başkan Hüsnü Serteser kırmızı liste, karşısındaki aday Önder Artuk ise mavi liste ile yarıştı.

BURSA İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİNİ SEÇTİ

Bursa iş dünyası borsa ve odaların ‘Meslek Komiteleri’ ve ‘Meclis Üyesi’ seçimleriyle önümüzdeki 4 yıl için kendilerini temsil edecek isimleri belirledi. En fazla hareketlilik 51 bin üyeye sahip Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (BTSO) yaşandı. Haftasonu ayrıca İnegöl TSO ile Bursa Ticaret Borsası’nda (Bursa TB) da seçim hareketliliği vardı. Seçimi tamamlanan borsa ve odaların yönetimleri 7 Ekim’de belirlenecek. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Meclis ve komitelerin yüzde 35’inin yenilendiğini belirtti. İnegöl Ticaret Sanayi Odası (İTSO) Meslek Komiteleri ve Meclis Üye seçimleri gerçekleştirildi. Orhangazi TSO 4 Ekim, Karacabey TSO ise 8 Ekim’de yapılacak seçimlerle meclis ve komite üyelerini belirleyecek. Bursa Ticaret Borsası’nda da (Bursa TB) üyeler 1 Ekim’de meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi için sandık başına gitti. 8 meslek grubunun yer aldığı seçimlerde 52 meslek komitesi üyesi ile 22 meclis üyesi belirlendi. Borsa’nın yönetimi 7 Ekim’de belirlenecek. Burada da mevcut başkan Özer Matlı’nın görevi sürdürmesi bekleniyor.

DTB’DE TEFENLİLİ GÜVEN TAZELEDİ

Denizli’de odalarda seçim maratonu Ticaret Borsası ile başladı. Denizli Ticaret Borsası’nda kayıtlı 581 üye 14 meclis üyesini seçmek için sandık başına gitti. Meslek komitelerinin bulunmadığı DTB’de meclis üyeleri seçimleri tek listeyle yapıldı. 2005 yılından bu yana başkanlık görevini yürüten İbrahim Tefenlili, yeniden aday olduğu seçimlerde güven tazeledi. 14 şirket temsilcisinin yer aldığı mecliste iki değişiklik yaşanırken, 11 Ekim’de meclis ilk toplantısında meclis başkanı, yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerini seçecek.

ETO’DA GÜLER, ETB’DE ZEYDAN KAZANDI

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) ve Eskişehir Ticaret Borsası (ETB) üyeleri sandık başına giderek, 2022- 2026 yılları arasında görev yapacak meclis ve komite üyelerini belirledi. ETO’da Metin Güler, ETB’de ise Ömer Zeydan güven tazeledi. ETO Fuar Merkezi’nde gerçekleşen ve 5 binden fazla üyenin oy kullandığı seçim sonucunda 41 meslek grubundan 92 iş insanı meclis üyesi, 225 iş insanı ise meslek komitesi üyesi oldu. Kesin olmayan seçim sonucuna göre tek aday olarak 36.Meslek Komitesi’nden Beyaz Liste ile seçimlere giren ETO Başkanı Metin Güler’in listesi komitelerin tamamını kazandı. ETB’de gerçekleşen seçimlerde 8 meslek grubundan 19 iş insanı meclis üyesi, 46 iş insanı meslek komitesi üyesi oldu. Eskişehir Ticaret Borsası’nın 2013 yılından bu yana yönetim kurulu başkanlığını yürüten Ömer Zeydan’ın listesi komitelerin tamamını aldı.

GÖNEN TO ÜYELERİ, MUTLU’YU TERCİH ETTİ

Gönen Ticaret Odası (Gönen TO) üyeleri, geçtiğimiz cumartesi dört yıl sürecek yeni yönetim için sandık başına gitti. Mevcut Başkan Ahmet Selvi ve yeni aday İsmail Mutlu’nun adaylığında sürdürülen seçimlerde üyeler yedi komitenin yedisinde de İsmail Mutlu’nun meclis ve komite üyelerinden yana oy kullandı.

Öte yandan Kahramanmaraş Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Duran Balsuyu, başkanlığı Mustafa Narlı’ya devretti. KTB seçimler, odanın fuaye salonunda gerçekleştirildi. 10 yıldır KTB Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Balsuyu’nun aday olmadığı seçimlere tek liste halinde, KYB Meclis Başkanı Mustafa Narlı’nın adaylığında gidildi ve Balsuyu ile Narlı, oy pusulalarına sandığa birlikte attı. Seçim sonunda Mustafa Narlı, KTB Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

İzmir ve diğer illerde heyecan dorukta

İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ticaret Borsası üyeleri sandık başına gidiyor. Bugün Fuar İzmir’de gerçekleşecek seçimlerde İzmir iş dünyasının iki kurumunun yeni meclis üyeleri belirlenecek. Meclis üye seçimlerinden ardan İZTO ve İTB, 8 Ekim cumartesi yönetim kurulu, meclis başkanı ve başkanlık divanı ile TOBB delegelerini belirlemek üzerine sandık başında olacak. Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası’nda (KTSO) 8 Ekim 2022 tarihinde yapılacak ‘Meslek Komiteleri’ ve ‘Meclis Üye’ seçimlerinin ardından 15 Ekim günü Yönetim Kurulu seçimleri yapılacak. Mevcut Başkan Naci Güncü’nün yeniden aday olmayacağı seçimlerde iki aday yarışacak. Daha önce adaylığını açıklayan Muammer Üstündağ’ın ardından Dramalı Un Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Tüydeş de adaylığını açıkladı. Bir başka çekişmeli seçim önümüzdeki hafta sonu Afyonkarahisar Ticaret Borsası’nda yaşanacak. Mevcut Başkan Mehmet Mühsürler, Meclis Başkanı Fahrettin Zobalı ile yarışacak.

HATİCE AYDOĞAN ÖZSÖKMEN-ESRA SULTAN AZİZOĞLU-ALİ ESKALEN-ERAY ŞEN-FİKRİ CİNOKUR ESRA ÖZARFAT-ALİ ŞAHİN-OSMAN NURİ BOYACI-AYŞE KAYTAN UÇAK-NİHAT DELİBAŞI-DUYGU GÖKSU