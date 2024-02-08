ODAŞ, AFAD ile çalışanlarını afetlere karşı hazırlıyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Personelini AFAD tarafından sunulan fiziki ve online eğitimlere katılımlarını teşvik ederek, afet durumlarına karşı donanımlı olmalarını sağladıklarını aktaran ODAŞ Maden Grubu Başkanı Ali Kemal Kazancı, ‘’Bu bağlamda, Çan2 Termik Santralimizde 27 madencimizi AFAD ile koordineli toplamda bin 80 saat eğitim aldı.

Kurtarma çalışmalarına 100 kişiyle katıldı

AFAD tarafından sağlanan fiziki ve online eğitim imkanlarıyla destekleyerek, akreditasyon almalarına yardımcı olduk. Maden grubumuzda ise 6 Şubat depremi sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılan gönüllülerden oluşan 42 kişilik takımımızın yıl boyunca eğitimleri devam etti. AFAD Gönüllüsü Eğitimleri kapsamında; güvenli çalışmadan risk değerlendirmesi, güvenlik protokollerinden kurtarma operasyonlarının organizasyonu ve etkin şekilde yönetilmesine kadar eğitimler alıyorlar.

Bunun yanı sıra AFAD bünyesinde verilen bazı psikolojik eğitimlerle de destekleniyorlar’’ dedi. ODAŞ olarak depreminin ardından bölgeye sevk ettikleri iki farklı ekiple toplamda 100 tahlisiye uzmanı madencileriyle arama kurtarma çalışmalarında yer aldıklarını hatırlatan Kazancı, ‘’ODAŞ ekibimizden 30 tahlisiye uzmanı madencimiz Kahramanmaraş-Afşin'de, diğer 70 tahlisiye uzmanı madencimiz ise Hatay'da kurtarma faaliyetlerine dahil oldu.

Depremden hemen sonrasında bölgeye gönderdiğimiz kurtarma ekiplerimizle arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Yardım TIR’larımız, ihtiyaç malzemeleriyle birlikte teknik ekipman ve teknik personel ile de alanda yer aldık. Bunların yanı sıra 7 ekskavatör, 20 teknik personel, 1 ambulans, 2 sağlık görevlisi kurtarma çalışmalarında aktif olarak yer aldı. Madencilerimiz, AFAD ekipleriyle koordineli bir şekilde çalışarak, depremin 105. saatinde bir anne ve kızını göçük altından kurtardı’’ diye konuştu.

“Sürekli hazır olma kültürünü destekliyoruz”

Çalışanlarını AFAD tarafından verilen profesyonel eğitimlerle desteklediklerini söyleyen Kazancı, ‘’Gelecekteki deprem gibi afetlerde daha etkin bir müdahale sağlamak amacıyla, ‘sürekli hazır olma kültürü’nü destekliyoruz. Soma ve Kütahya’daki madencilerimizin AFAD’dan aldığı eğitimlerin yanı sıra, Çanakkale’de bulunan Çan2 Termik Santrali çalışanlarımıza da arama kurtarma eğitimleri vermeye başladık. Bu çabalarımızla, afet durumlarında daha hızlı ve etkili yardım sağlamaya yönelik bir gönüllülük kültürü oluşturmayı amaçlıyoruz’’ diye konuştu.