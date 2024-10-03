'Ödeme alamıyoruz' diyen özel halk otobüsleri İstanbul'da kontak kapatacak

İstanbul'da İETT'ye bağlı 3 bin 41 özel halk otobüsü sahibini temsilen bir araya gelen grup, Fatih ilçesindeki Saraçhane'de toplandı. Pankart ve dövizler taşıyan araç sahipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) ödemelerini alamadıklarını öne sürdü.

Özel Halk Otobüsü Platformu sözcüsü avukat Erhan Güneş, İETT tarafından uygulanan rotasyon politikalarının araçların sık sık hizmet dışı kalmasına ve işlerin ciddi şekilde aksamasına yol açtığını, bu uygulamaların geçim kaynaklarını tehdit ettiğini ve halkın ulaşımını zorlaştırdığını söyledi.

'Daha mayıs ayının tamamı ödenmedi, 2 milyon lira alacak var'

Yetkililerin verdikleri sözleri tutmadığını ifade eden Güneş, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alacaklarımızın ödenmemesi nedeniyle büyük bir mali krizin içine sürüklenmiş durumdayız. 10 ayı geride bırakmamıza rağmen, henüz 5'inci ayın ödemesinin tamamı bile yapılmadı. Şu an itibarıyla, alacaklarımız 2 milyon lirayı aşmış durumda." dedi.

Güneş, iş yapamaz hale geldiklerini vurgulayarak, "15 Ekim 2024 tarihinde, bu zor koşullar altında kontak kapatma kararı aldığımızı üzülerek bildiriyoruz. Bu karar, İstanbul halkını olumsuz etkileyebilir ancak mevcut şartlar altında başka bir çözüm yolumuz kalmamıştır. Sürekli ertelenen sözler ve haksız uygulamalar bizi bu noktaya getirmiştir." ifadelerini kullandı.

Yolu kapattılar

Alacaklarının acilen ödenmesi talebinde bulunan Güneş, İstanbul halkından da kendilerine destek istedi. Açıklamanın ardından grup, polis bariyerlerini aşarak binanın bulunduğu 15 Temmuz Şehitleri Caddesi'ni trafiğe kapattı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, grubun dağılması uyarısında bulundu. Yaklaşık 45 dakika boyunca yolu trafiği kapatan grubun bina önünde beklemeye başladı.