ODTÜ Bahar Şenlikleri'nde çıkan olaylarla ilgili 6 kişi gözaltına alındı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüsünde Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlenen konser sırasında yaşanan olaylara ilişkin şüpheliler gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen olaylarla ilgili "devletin egemenlik alametlerini aşağılama", "nitelikli kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yazılı ve görsel basın ile sosyal medyada yer alan görüntüler üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda olaylara karıştığı belirlenen 6 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Türk bayrağının milletin bağımsızlık iradesinin ve vatan uğruna verilen mücadelenin simgesi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Ay yıldızlı şanlı al bayrağımız, milletimizin bağımsızlık iradesinin, vatanımız uğruna verilen mücadelenin, ecdadımızın canı pahasına koruduğu mukaddes emanetin en büyük simgesidir. Bayrağımız, şehitlerimizin aziz hatırasını, gazilerimizin gösterdiği eşsiz fedakarlığı, milletimizin hiçbir şartta boyun eğmeyen istiklal ruhunu ebediyen yaşatmaktadır. Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında olaylara karıştığı tespit edilen İ.K, M.E.Y, O.A, M.F.G, C.E, B.D. yakalanmış ve adli işlemler başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.