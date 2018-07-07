ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
29 °C

ODTÜ'deki mezuniyet törenine soruşturma: 3 gözaltı

ODTÜ'deki mezuniyet töreninde taşınan pankarta ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan açılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

ODTÜ'deki mezuniyet törenine soruşturma: 3 gözaltı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ODTÜ'de dün yapılan diploma töreni sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren pankartı taşıyan kişiler hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde 3 kişi gözaltına alındı.

ODTÜ'deki mezuniyet töreninde açılan pankart nedeniyle özel güvenlik görevlileri ile öğrenciler arasında arbede yaşanmıştı. 

Kaynak: AA

Son dakika odtü

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.