ODTÜ'deki mezuniyet törenine soruşturma: 3 gözaltı
ODTÜ'deki mezuniyet töreninde taşınan pankarta ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan açılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ODTÜ'de dün yapılan diploma töreni sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren pankartı taşıyan kişiler hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.
Soruşturma çerçevesinde 3 kişi gözaltına alındı.
ODTÜ'deki mezuniyet töreninde açılan pankart nedeniyle özel güvenlik görevlileri ile öğrenciler arasında arbede yaşanmıştı.
Kaynak: AA