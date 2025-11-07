Odun toplamaya ormana gittiler, 2 gün sonra cesetleri bulundu

Olay, Denizli'Nin Pamukkale ilçesine bağlı Güzelpınar Mahallesi'nde meydana geldi.

İHA'nın hberine göre; Hasan Çelik (62), ve eşi Ayşe Çelik (63), geçen çarşamba Orman Bölge Müdürlüğü tarafından toplanılmasına izin verilen budanmış ve atıl durumdaki odunları toplamak için ormanlık alana gitti.

Çiftin kent merkezinde ikamet eden oğulları iki gün boyunca anne ve babasına ulaşamayınca muhtarı arayarak bilgi verdi.

Hasan ve Ayşe Çelik çiftinin evine giden muhtar, evde traktöründe olmadığını fark ederek diğer köylüler ile birlikte ormanlık alanda arama çalışması başlattı.

Traktör devrildi, altında kaldılar

Yaşlı çifti arayan vatandaşlar, çifti devrilen traktörün altında hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yaşlı çiftin yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

İncelemelerde ise Hasan Çelik'in kullandığı traktör ile patika yolda rampa çıkmaya çalıştığı, rampayı çıkamayan traktörün devrildiğini tespit etti.

