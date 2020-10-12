OECD dijital vergi konusunda anlaşmaya varamadı

12 Ekim 2020

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), grup toplantısında büyük dijital şirketlerin vergilendirilmesi konusunda bir anlaşmaya varılamadığı ancak kurumsal vergilendirme konusunda bir taslağın belirlendiği açıklandı.

OECD açıklamasında, dijital vergi konusu hakkındaki görüşmelerin, anlaşmanın önünde, başta ABD olmak üzere, halen büyük politik sorunlar olması sebebiyle, 2021 yılı ortasına ertelendiği belirtildi.

OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, yapılan basın konferansında, konu üzerinde bir karara varılmamasının ticaret savaşına kadar büyüyebileceğini ve özellikle COVID-19 salgınını ekonomik etkileri göz önünde bulundurulduğunda çok ciddi sonuçları olabileceği ve son derece maliyetli bir gerilemeye sebep olabileceğini söyledi.

OECD'nin "en kötü durum" senaryosu olan, konu üzerinde bir anlaşmaya varılamaması durumunda, dijital hizmetlerin tek taraflı uygulanması sebebiyle bir ticaret savaşının başlamasının küresel gayri safi yurt içi hasılayı yıllık bazda yüzde 1 düşürebileceği öngörüldü.