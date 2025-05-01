OECD’de kadınların çalışma koşullarında Türkiye son sırada

Ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “29 OECD ülkesi içinde kadınların çalışma koşulları sıralamasında son sıraya düştük. 10 yıldır ilk üçte İskandinav, son üçte Asya ülkeleri yer alıyordu” ifadelerini kullandı.

The Economist tarafından yayımlanan endeks, kadınların iş gücüne katılımı, ücret eşitliği, üst düzey yönetim pozisyonlarındaki temsili ve çocuk bakım hizmetleri gibi çeşitli kriterleri esas alarak ülkeleri karşılaştırıyor.

Tabloya göre İsveç, Norveç ve Finlandiya gibi İskandinav ülkeleri bu yıl da listenin en üst sıralarında yer alırken; Türkiye, Japonya ve Güney Kore son üç sırayı paylaştı.

29 OECD ülkesi içinde kadınların çalışma koşulları sıralamasında son sıraya düştük.

(10 senedir ilk üç İskandinav, son üç Asya ülkeleri) pic.twitter.com/vJHjWDYTDl — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) May 1, 2025





