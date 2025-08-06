Öfkeli gelin kayınpederine kızıp dağları ateşe verdi

Yangın, dün Konuklu ve Kalfaköy Mahalleleri arasında bulunan tarım arazisinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre incir ağaçlarının bulunduğu arazideki kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, 4 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı ile havadan, 5 arazöz, 5 itfaiye aracı, 9 jandarma aracı ve 37 personel ile karadan müdahale edildi.

Alevler ormanlık alana sıçramadan kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında 2 bağ evi ve incir ağaçları ile 3 hektarlık alan zarar gördü.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kayınpederine kızıp ateşe vermiş

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan araştırma ve inceleme sonucunda yangını Konuklu Mahallesi'nde ikamet eden ve kayınpederi ile arazi husumeti bulunan Y.E. isimli kadın şahsın çıkarttığı tespit edildi.

Yakalanarak gözaltına alınan öfkeli gelin Y.E., gerekli işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.

Dağı ateşe veren öfkeli gelin sevk edildiği mahkeme tarafından yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.