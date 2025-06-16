ÖGG 2025 sınavı ne zaman?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) olmak isteyen binlerce adayın merakla beklediği 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi sınavının detayları netleşti. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan bu kritik sınav, 29 Haziran 2025 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

Sınav süresi ve kapsamı

Sınav, adayların silahlı ya da silahsız katılım durumuna göre farklılık gösteriyor:

Silahlı sınav: 100 genel bilgi + 25 silah bilgisi sorusu, toplam 125 soru / 150 dakika

Silahsız sınav: 100 genel bilgi sorusu / 120 dakika

Silah farkı sınavı: 25 silah bilgisi sorusu / 30 dakika

Her doğru cevap 1 puan (silah farkı sınavında 2 puan) değerinde olacak. Sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak.

Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Sınav sonrası soru ve cevap anahtarları yayımlanacak. Sonuçlar 18 Temmuz'da ilen edilecek. İtirazlar 21-23 Temmuz tarihlerinde alıncak