ÖGG sınav sonuç ekranı= ÖGDB ÖGG sonuçlarını açıklandı!

29 Haziran'da gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. Binlerce aday, sonuçların saat kaçta açıklanacağını merak ederken, "ÖGG sonuçları açıklandı mı" sorusu gün boyunca en çok aranan başlıklar arasında yer aldı. İşte detaylar...

ÖGG sınav sonuçları açıklandı

Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları açıklandı. Aşağıdaki linkten sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Sınav Değerlendirme, Yazılı Sınav Sorularına ve Yazılı Sınav Sonucuna İtiraz

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 350 TL ücret yatıracaklar.