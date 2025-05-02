ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 2025 114. dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuç sorgulama ekranı

114. ÖGG sınavı sonrası gözler ÖGG sınav sonuçları ve sınav sonucu sorgulama ekranına çevrildi. Sınav soru ve cevaplarının yayımlanmasının ardından, adaylar “ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ÖGG sınav sonucu nereden öğrenilir?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, EGM tarafından duyurulan ÖGG sınav sonuç tarihi, sorgulama ekranı ve 2025 yılı özel güvenlik sınav takvimi ile ilgili tüm detaylar...

Sonuçlar bugün açıklanıyor

ÖGG sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresi üzerinden paylaşılacak. Sonuçların açıklanma tarihi ise 2 Mayıs 2025 Cuma günü olarak duyuruldu.

ÖGG sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün web sitesine giriş yaparak, “Özel Güvenlik” sekmesi altındaki sınav sonuç ekranından T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile sonuçlarına ulaşabilirler.

Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar 5-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirecek, itirazların sonuçlarını ise 9 Mayıs 2025'de öğrenecek.

2025 Özel Güvenlik Görevlisi Sınav Takvimi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılı içerisinde düzenlenecek olan Özel Güvenlik sınavlarının takvimi de belli oldu. Aşağıdaki tarihlerde yeni sınavlar gerçekleştirilecek:

91. Dönem Yenileme ve Temel Eğitim Sınavı: 29 Haziran 2025 Pazar

92. Dönem Yenileme ve Temel Eğitim Sınavı: 24 Ağustos 2025 Pazar

93. Dönem Yenileme ve Temel Eğitim Sınavı: 19 Ekim 2025 Pazar

94. Dönem Yenileme ve Temel Eğitim Sınavı: 14 Aralık 2025 Pazar