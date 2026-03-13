ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

On binlerce özel güvenlik adayı 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavına katıldı. Adaylar soru ve cevap anahtarı sonrası netlerini hesaplarken kesin sonuç bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü sonuçları bugün açıklayacak fakat saate ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı. Şimdi adaylar "ÖGG sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak" sorusunu sıkça yöneltiyor.

ÖGG sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları bugün açıklanıyor fakat saat belli değil. Sonuçlar genellikle akşam saatlerinde erişime açılıyor. Gözler saat 17.00'de olacak.

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 350 TL ücret yatıracak.