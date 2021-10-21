ÖGG sınav sonuçları için tarih belli oldu mu?

Özel Güvenlik Görevlisi sınavı 17 Ekim'de gerçekleştirildi. Yapılan sınavın ardından 19 Ekim'de ise sınavın soruları adayların erişimine açıldı. Soruların paylaşılması ile birlikte ÖGG sınav sonuçları hakkında fikir sahibi olan adaylar bu kez ÖGG sınav sonuçları konusunda yapılacak açıklamayı beklemeye başladı. ÖGG sınav sonuçları konusunda beklenen açıklamanın 5 Kasım 2021 tarihinde yapılması bekleniyor.

Adaylar ÖGG sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde er alan "https://onlineislemler.egm.gov.tr/" sayfasından T.C. kimlik numaraları ve güvenlik kodunu girerek sorgulayabilecekler.

İtiraz süreci başladı

Soruların paylaşılmasının ardından adayların sınav sorularına itiraz süreci başlayacak. İtirazda bulunacak adaylar Halk Bankası şubelerine 15 lira ücret yatırarak itiraz başvurusunda bulunabilecekler.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaktır.

Birleştirilmiş Genelgenin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulamalı Sınavlarında uyulacak esaslara ve sınav talimatında belirtilen hususlara uygun hareket etmeyen kursiyerlerin sınavı geçersiz sayılacak ve yapacakları itirazlar kabul edilmeyecektir.