ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik Görevlisi sınavı sonuçları için bekleyiş devam ediyor. İş hayatına özel güvenlik görevlisi olarak devam etmeyi planlayan adaylar ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. 17 Ekim'de gerçekleştirilen sınavın sonrasında ÖGG sınav sonuçları 5 Kasım 2021 tarihinde açıklanacağı düşünülüyor.
Özel Güvenlik Görevlisi sınavı 17 Ekim'de gerçekleştirildi. Yapılan sınavın ardından 19 Ekim'de ise sınavın soruları adayların erişimine açıldı. Soruların paylaşılması ile birlikte ÖGG sınav sonuçları hakkında fikir sahibi olan adaylar bu kez ÖGG sınav sonuçları konusunda yapılacak açıklamayı beklemeye başladı. ÖGG sınav sonuçları konusunda beklenen açıklamanın 5 Kasım 2021 tarihinde yapılması bekleniyor.
Adaylar ÖGG sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde er alan "https://onlineislemler.egm.gov.tr/" sayfasından T.C. kimlik numaraları ve güvenlik kodunu girerek sorgulayabilecekler.
İtiraz süreci başladı
Soruların paylaşılmasının ardından adayların sınav sorularına itiraz süreci başlayacak. İtirazda bulunacak adaylar Halk Bankası şubelerine 15 lira ücret yatırarak itiraz başvurusunda bulunabilecekler.
Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaktır.
Birleştirilmiş Genelgenin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulamalı Sınavlarında uyulacak esaslara ve sınav talimatında belirtilen hususlara uygun hareket etmeyen kursiyerlerin sınavı geçersiz sayılacak ve yapacakları itirazlar kabul edilmeyecektir.