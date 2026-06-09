Öğleden sonra hava değişiyor: Kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji, özellikle öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar çevrelerinde etkili olması beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı uyarısında bulundu. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Hava sıcaklıkları değişmeyecek

Yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Ege ve Akdeniz'de yağış etkili olacak

Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Afyonkarahisar çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Denizli'de de günün ilerleyen saatlerinde yağış geçişleri etkili olacak.

Akdeniz Bölgesi'nde ise Batı Akdeniz ile Toroslar mevkiinde sağanak yağış beklenirken, Antalya ve Burdur çevrelerinde yağışların kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu'da akşam saatlerine dikkat

İç Anadolu'nun batı kesimlerinde gün içerisinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Ankara'da gece saatlerinde, Eskişehir ve Konya'da ise öğle saatlerinden sonra yağış geçişleri bekleniyor.

Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yerel yağışlar görülecek

Orta ve Doğu Karadeniz'de kıyı kesimlerinin iç bölgelerinde kısa süreli sağanak yağışlar etkili olacak. Rize, Samsun ve Trabzon'un iç kesimlerinde öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda da Erzurum, Kars ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Güneydoğu'da sıcak hava etkisini sürdürüyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yağış beklenmiyor. Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olurken, sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam edecek. Şanlıurfa'da 36, Diyarbakır'da 35 dereceye ulaşan sıcaklıklar günün en yüksek değerleri arasında yer alıyor.