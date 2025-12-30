OGM 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları için bekleyiş sürüyor. Adaylar heyecanla müdürlükten gelecek duyuruyu bekliyor.

Gün geçtikçe araştırmalar artarken "OGM 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu da hızlanıyor.

OGM 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

OGM personel alım sonuçları tarihi hala paylaşılmadı. Sonuçların ocak ayında erişime açılması bekleniyor.

Yerleştirme işlemleri Kariyer Kapısı sistemi üzerinden yapılacak olup, sonuçlar Kariyer Kapısı ile Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.ogm.gov.tr) yayımlanacak. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Eşit puan olması halinde, önce mezuniyet tarihi eski olana, bunun da aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.