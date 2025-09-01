OGM Genel Müdürü Karacabey: Denizli, Bartın ve Karabük’te yangınlarla mücadele sürüyor

Orman Genel Müdürü (OGM) Bekir Karacabey, Denizli’nin Buldan ilçesinde 4 gündür süren orman yangınıyla ilgili son durumu paylaştı.

Çalışmaları havadan inceleyen Karacabey, sıcaklığın 37 derece, nemin yüzde 20 olması ve rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle yangını kontrol altına almakta zorlandıklarını belirtti.

“Batı ve doğuda ilerlemeyi durdurduk”

Karacabey, “Yangının özellikle batı kısmında ilerlemesini durdurduk, doğu kısmında büyük ölçüde ilerlemesini durdurduk. Şu anda güney ve kuzey hatlarında yoğunlaşıyoruz. Rüzgarın yön değiştirmesi sebebiyle zaman zaman yangın başka cephelerde ilerlemeye çalışıyor.” dedi.

Gece boyunca kara araçlarının çalışmaya devam ettiğini aktaran Karacabey, günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarının da göreve başladığını söyledi. Meteoroloji verilerine göre ilerleyen saatlerde rüzgarın şiddetinin artabileceğini, bu nedenle çalışmalarda hız kesmediklerini kaydetti.

Bartın ve Karabük’te son durum

Karacabey, Bartın’daki orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını, Karabük’teki yangının ise “enerjisinin düşürüldüğünü” ve kısa sürede tamamen kontrol altına alınması için yoğun çabanın sürdüğünü bildirdi.

“Bu yıl 5788 yangınla mücadele ettik”

Karacabey, 2025 yılında Türkiye genelinde bugüne kadar 2476 orman yangını ve 3312 orman dışı alan yangını olmak üzere toplam 5788 yangınla mücadele edildiğini açıkladı.

Meteorolojik şartların yangınların başlaması ve yayılmasını kolaylaştırdığına dikkat çeken Karacabey, vatandaşlara da sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulundu.