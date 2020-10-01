OGM işçi alımı: Başvurular İŞKUR ilanları ile yapılacak

01 Ekim 2020

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) işçi alımı ile 274 daimi işçi istihdam edeceğini duyurdu. OGM işçi alımı başvuruları ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İŞKUR üzerinden yapılacak OGM işçi alımı başvuruları İŞKUR iş ilanları üzerinden yapılacak.

Yayımlanan ilana göre; OGM taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 171 greyder, 56 dozer, 41 ekskavatör ve 6 iş makinesi operatörü olmak üzere 274 belirsiz süreli (daimi) işçi istihdam edilecek.

OGM işçi alımı İŞKUR ilanları 5-9 Ekim 2020 tarihlerinde yayımlanacak.

OGM işçi alımı sözlü ve uygulamalı sınavı için başvuru yapanlardan, iş ilanında belirtilen kadro sayısının dört katı kadar aday çağırılacak. Daha sonra bu adaylar arasından noter huzurunda kura çekilişi yapılacak ve kura sonucu bu şekilde belirlenecek.