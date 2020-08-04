OGM işçi alımı başvuruları İŞKUR'da başladı

04 Ağustos 2020

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) işçi alımı yapacağını duyurdu. 700 daimi işçinin istihdam edileceği alımlar için iş başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.

700 işçi istihdam edilecek

OGM işçi alımı duyurusu kurumun resmi internet sitesinden paylaşıldı. Yapılan duyuruya göre; Orman Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere İş Makinesi Operatörü 200 adet, Greyder Operatörü 200 adet, Ekskavatör Operatörü 200 adet, Dozer Operatörü 60 adet ve Traktör Operatörü 40 adet olmak üzere toplamda 700 adet Belirsiz Süreli (daimi) işçi alımı yapılacak.

Başvurular İŞKUR'dan yapılacak

İŞKUR açık iş ilanları ile yapılacak alımlara dair genel ve özel şartlar bu ilanlardan öğrenilebilecek. 4 Ağustos'ta başlayan başvuru işlemleri 10 Ağustos'a kadar sürerken, sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının dört katı kadar aday davet edilecek. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecek.

Başvuru şartları

1 - 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - 657 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

3 - Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.