OGM işçi alımı sonuçları belli oldu mu? OGM 3 bin 477 personel alımı sonuçları için duyuru yapıldı mı?

OGM işçi alımı sonuçları için bekleyiş sürüyor. Orman Genel Müdürlüğünden duyuru bekleniyor. Günler ilerledikçe heyecan katsayısı artarken sonuçlar için aramalar devam ediyor. Mayıs ayının ilk haftasında beklentiler yüksek... Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

OGM işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

OGM 3 bin 477 personel alımı sonuçları için duyuru yapılmış değil. Geçen yıl sonuçlar için adaylar 1 ay 17 gün beklemişti. Bu süreç aynı şekilde ilerlediği takdirde bu yıl sonuçların 24-25 Mayıs tarihlerinde açıklanması beklenir.