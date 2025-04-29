OGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? OGM 3 bin 477 personel alımı yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere 3477 personel alacak. Başvuru yapanlar KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak yerleştirilecek. Adaylar 28 Mart'a kadar başvurularını yaptı, sıra geldi sonuçlara... Şimdi on binlerce kişi "OGM işçi alımı sonuçları belli oldu mu?" sorusuna cevap arıyor.

OGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

OGM 3 bin 477 personel alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmış değil. Sonuçlar için bir tarih de paylaşılmadı. Aşağıdaki linkten duyuruları kontrol edebilirsiniz.

OGM DUYURULARI

Orman Genel Müdürlüğü, süresi içinde başvuru yapan ve şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemlerinin KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacağını duyurdu. Yerleştirmede adayların tercih ettikleri il ve pozisyon dikkate alınacak. Eşit puan durumunda ise diploma notu, mezuniyet tarihi ve yaş sıralaması belirleyici olacak.

Yerleştirme sonuçları, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu ve Orman Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi (www.ogm.gov.tr) üzerinden açıklanacak. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacak. Yerleşen adayların teslim etmesi gereken belgeler ve teslim tarihi yine OGM'nin internet sitesinde ilan edilecek. Belirtilen süre içinde belgelerini teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecek.