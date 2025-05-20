OGM işçi alımı sonuçları ilan edildi mi? OGM 2025 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

OGM işçi alımı başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrilmişti. Aradan üzün süre geçti ve adaylar sonuçların ilan edilmesini bekliyor. Fakat sonuç tarihine ilişkin Orman Genel Müdürlüğünden hala bir duyuru yapılmış değil. Hal böyle olunca binlerce kişi tarih konusunda detaylara ulaşmak için "OGM işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

OGM işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

OGM’nin 3 bin 477 personel alımına ilişkin sonuçlar için henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Geçtiğimiz yıl sonuçların açıklanması 1 ay 17 gün sürmüştü. Benzer bir takvim izlenirse, bu yıl da sonuçların 24-25 Mayıs tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

Orman Genel Müdürlüğü, başvuru süresi içinde gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemlerinin KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacağını bildirdi. Yerleştirmede adayların tercih ettikleri il ve pozisyonlar dikkate alınacak. Puan eşitliği halinde ise sırasıyla diploma notu, mezuniyet tarihi ve yaş kriterleri belirleyici olacak.

Yerleştirme sonuçları, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu ve OGM’nin resmi internet sitesi (www.ogm.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacak. Yerleşen adayların teslim etmesi gereken belgeler ile teslim tarihleri yine OGM’nin internet sitesinden duyurulacak. Belirtilen süre içinde belgelerini teslim etmeyen adaylar yerleştirme haklarını kaybedecek.