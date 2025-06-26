OGM: İzmir'deki orman yangını kontrol altında

Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle Foça ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangın yaklaşık 20 saatin ardından kontrol altına alındı.

Kara ekipleri yangına gece boyunca aralıksız müdahale etti.

Akşam havanın kararmasıyla çalışmalara ara veren hava araçları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden mücadeleye başladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter, 46 arazöz, 9 dozer, 13 su ikmal aracı ve su tankeriyle yangına müdahale etti.

Yangın kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığını açıklarken, bölgede soğutma çalışmalarının başlandığını duyurdu.

Elektrik hattı kaynaklı olabilir

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, yangının çıkış saatinin 12.36 olduğunu, ilk hava müdahalesinin ise 12.49’da başladığını kaydetti. Elban, yangının elektrik hattından çıkmış olabileceğine dair görüntülerin bulunduğunu belirtti.

Meteorolojik risk uyarısı: Yeni yangınlara karşı kritik günler

İzmir Valisi Elban, önümüzdeki 4-5 gün boyunca bölgede yüksek sıcaklık, düşük nem ve sert rüzgar etkisinin süreceğini belirterek, yangın riski açısından kritik bir döneme girildiğini vurguladı. Elban, vatandaşlara sigara izmaritleri, piknik ateşleri ve diğer ihmal kaynaklı risklere karşı azami dikkat çağrısı yaptı.