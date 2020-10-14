OGM personel alımı başvuruları başladı

14 Ekim 2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinde paylaşılan OGM personel alımı ilanı için başvuru işlemleri 14-21 Ekim 2020 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.

OGM personel alımı ilanı göre, Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Adalet Meslek Yüksek Okulu, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Turizm Otel Yöneticiliği/Turizm ve Otel Yöneticiliği, Turizm Konaklama ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Otel Yöneticiliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otelcilik / Turizm-Otelcilik, Ağırlama Hizmetleri, Turizm ve Konaklama İşletmeciliği, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler programlarından mezun olan adaylar arasından 101 büro personeli istihdam edilecek.

Tekniker pozisyonu için alınacak 1 personel ise Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknikerliği programlarından mezun adaylar arasından seçilecek.

Adaylar OGM personel alımı başvurusu için KPSSP93 puanını kullanacak.

OGM personel alımı sonucunda adaylar Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Düzce, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat, Zonguldak kentlerinde istihdam edilecek.

Başvuru şartları

102 personelin istihdam edileceği OGM personel alımı için başvuru şartları ilanda adaylarla paylaşıldı. Buna göre başvurularda şu şartlar aranacak:

1. 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. 2018 yılı KPSS (B) grubu Önlisans KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

3. Başvuruda bulunan adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan: “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

Ek-1’de yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

4. Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.