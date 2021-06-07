OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? 2 bin 83 işçi alınacak
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı ilanı geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanda, OGM personel alımı ile 2 bin 83 işçi Orman Bölge Müdürlüklerinde istihdam edileceği belirtildi. Haziran ayında başlayacak başvuru 2 bin 80 işçi sözleşmeli, 3 işçi ise kadrolu olarak istihdam edilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı ilanını yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, OGM personel alımı ile 2 bin 80 geçiçi, 3 daimi işçi istihdam edilecek. Taşra teşkilatında istihdam edilecek personel için yapılacak alımlara dair başvurular haziran ayında başlayacak ve OGM personel alımı ilanları İŞKUR'da yayımlanacak.
OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
OGM personel alımı başvuruları 14-18 Haziran 2021 tarihleri arasında toplanacak. Personel alımına dair ilanlar İŞKUR'dan yayımlanacak ve adaylar başvurularını bu platform üzerinden yapabilecek. Alımlara dair genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler de İŞKUR açık iş ilanlarında adaylarla paylaşılacak.
Süreç nasıl işleyecek?
OGM personel alımı başvurularının tamamlanmasının ardından sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecek. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacak. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi iki ay olacak.
2 bin 80 geçici işçi nerelerde istihdam edilecek?
Adana Orman Bölge Müdürlüğü
Adana: 61
Osmaniye: 4
Amasya Orman Bölge Müdürlüğü
Tokat: 38
Amasya: 19
Samsun: 41
Çorum: 30
Ankara Orman Bölge Müdürlüğü
Ankara: 34
Çankırı: 35
Karabük: 10
Kırıkkale: 2
Kırşehir: 2
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü
Antalya: 69
Artvin Orman Bölge Müdürlüğü
Artvin: 64
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü
Balıkesir: 75
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü
Düzce: 37
Bolu: 89
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü
Bilecik: 15
Bursa: 65
Yalova: 2
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü
Çanakkale: 57
Edirne: 2
Denizli Orman Bölge Müdürlüğü
Denizli: 38
Uşak: 19
Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü
Bingöl: 2
Bitlis: 2
Elazığ: 5
Hakkari: 1
Malatya: 2
Muş: 2
Tunceli: 2
Van: 2
Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü
Ağrı: 2
Ardahan: 10
Erzincan: 18
Erzurum: 32
Iğdır: 1
Kars: 10
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü
Afyonkarahisar: 1
Eskişehir: 25
Giresun Orman Bölge Müdürlüğü
Ordu: 31
Giresun: 49
Sivas: 10
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü
Burdur: 14
Afyonkarahisar: 6
Isparta: 22
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü
İstanbul: 24
Kırklareli: 36
Edirne: 11
Tekirdağ: 3
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü
Manisa: 74
İzmir: 82
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü
Kahramanmaraş: 33
Hatay: 21
Gaziantep: 2
Kilis: 2
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü
Kastamonu: 110
Sinop: 39
Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü
Yozgat: 49
Kayseri: 11
Nevşehir: 1
Niğde: 1
Sivas: 16
Konya Orman Bölge Müdürlüğü
Aksaray: 3
Konya: 31
Karaman: 17
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü
Kütahya: 58
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü
Mersin: 64
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü
Aydın: 5
Muğla: 79
Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü
Sakarya: 53
Kocaeli: 28
Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü
Adıyaman: 2
Batman: 1
Diyarbakır: 5
Mardin: 1
Siirt: 1
Şanlıurfa: 5
Şırnak: 2
Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü
Bayburt: 3
Gümüşhane: 18
Trabzon: 26
Rize: 14
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü
Bartın: 23
Zonguldak: 42
Karabük: 27
3 sürekli işçi nerede istihdam edilecek?
Düzce: 1
Giresun: 1
Kahramanmaraş: 1