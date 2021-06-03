Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı ilanını yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, OGM personel alımı ile 2 bin 80 geçiçi, 3 daimi işçi istihdam edilecek. Taşra teşkilatında istihdam edilecek personel için yapılacak alımlara dair başvurular haziran ayında başlayacak ve OGM personel alımı ilanları İŞKUR'da yayımlanacak.

OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

OGM personel alımı başvuruları 14-18 Haziran 2021 tarihleri arasında toplanacak. Personel alımına dair ilanlar İŞKUR'dan yayımlanacak ve adaylar başvurularını bu platform üzerinden yapabilecek. Alımlara dair genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler de İŞKUR açık iş ilanlarında adaylarla paylaşılacak.

Süreç nasıl işleyecek?

OGM personel alımı başvurularının tamamlanmasının ardından sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecek. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacak. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi iki ay olacak.

2 bin 80 geçici işçi nerelerde istihdam edilecek?

Adana Orman Bölge Müdürlüğü

Adana: 61

Osmaniye: 4

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü

Tokat: 38

Amasya: 19

Samsun: 41

Çorum: 30

Ankara Orman Bölge Müdürlüğü

Ankara: 34

Çankırı: 35

Karabük: 10

Kırıkkale: 2

Kırşehir: 2

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü

Antalya: 69

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü

Artvin: 64

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü

Balıkesir: 75

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü

Düzce: 37

Bolu: 89

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü

Bilecik: 15

Bursa: 65

Yalova: 2

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü

Çanakkale: 57

Edirne: 2

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü

Denizli: 38

Uşak: 19

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü

Bingöl: 2

Bitlis: 2

Elazığ: 5

Hakkari: 1

Malatya: 2

Muş: 2

Tunceli: 2

Van: 2

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü

Ağrı: 2

Ardahan: 10

Erzincan: 18

Erzurum: 32

Iğdır: 1

Kars: 10

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü

Afyonkarahisar: 1

Eskişehir: 25

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü

Ordu: 31

Giresun: 49

Sivas: 10

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü

Burdur: 14

Afyonkarahisar: 6

Isparta: 22

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü

İstanbul: 24

Kırklareli: 36

Edirne: 11

Tekirdağ: 3

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü

Manisa: 74

İzmir: 82

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü

Kahramanmaraş: 33

Hatay: 21

Gaziantep: 2

Kilis: 2

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü

Kastamonu: 110

Sinop: 39

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü

Yozgat: 49

Kayseri: 11

Nevşehir: 1

Niğde: 1

Sivas: 16

Konya Orman Bölge Müdürlüğü

Aksaray: 3

Konya: 31

Karaman: 17

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü

Kütahya: 58

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü

Mersin: 64

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü

Aydın: 5

Muğla: 79

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü

Sakarya: 53

Kocaeli: 28

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü

Adıyaman: 2

Batman: 1

Diyarbakır: 5

Mardin: 1

Siirt: 1

Şanlıurfa: 5

Şırnak: 2

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü

Bayburt: 3

Gümüşhane: 18

Trabzon: 26

Rize: 14

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü

Bartın: 23

Zonguldak: 42

Karabük: 27

3 sürekli işçi nerede istihdam edilecek?

Düzce: 1

Giresun: 1

Kahramanmaraş: 1