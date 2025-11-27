Orman Genel Müdürlüğü'nün çeşitli pozisyonlarda gerçekleştireceği 496 sözleşmeli personel alımı başvurularında sona yaklaşıldı. Başvurularını eksiksiz tamamlayan adayların odağında, değerlendirme sonuçlarının ne zaman duyurulacağı sorusu bulunuyor. Müdürlükten açıklama beklenirken "OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu her geçen gün artıyor.

OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü 496 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları ile ilgili sonuç tarihi belli olmadı. Başvurular 4 Aralık'ta sona erecek. Sonuçların açıklanma tarihi olarak aralık ayının son günleri ön görülüyor.

Yerleştirme işlemleri Kariyer Kapısı sistemi üzerinden yapılacak olup, sonuçlar Kariyer Kapısı ile Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.ogm.gov.tr) yayımlanacak. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Eşit puan olması halinde, önce mezuniyet tarihi eski olana, bunun da aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.