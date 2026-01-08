OGM sonuç tarihi paylaşıldı mı? 496 sözleşmeli personel sonuçları ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü’nün 496 sözleşmeli personel alımı ilanı sonrası adaylar sonuç tarihine odaklanmış durumda. 19 Kasım’da yayımlanan ilanla başlayan süreçte başvurular tamamlandı. Değerlendirme aşamasına geçilmesiyle birlikte bekleyiş daha da hız kazandı. On binler "OGM sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

OGM 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

OGM personel alım sonuçları tarihi hala paylaşılmadı. Sonuçların ocak ayının ortalarında erişime açılması bekleniyor.

Yerleştirme işlemleri Kariyer Kapısı sistemi üzerinden yapılacak olup, sonuçlar Kariyer Kapısı ile Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.ogm.gov.tr) yayımlanacak. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Eşit puan olması halinde, önce mezuniyet tarihi eski olana, bunun da aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.