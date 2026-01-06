OGM sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü 19 Kasım'da ilan yayımlayarak 496 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. On binler başvurularını tamamladı, sonuç için sabırsızlık her geçen gün artıyor. Müdürlüğün resmi sitesi sık sık kontrol ediliyor. Yeni gelişme olup olmadığını öğrenmeye çalışanlar "OGM sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.

OGM 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

OGM personel alım sonuçları tarihi hala paylaşılmadı. Sonuçların ocak ayının ortalarında erişime açılması bekleniyor.

Yerleştirme işlemleri Kariyer Kapısı sistemi üzerinden yapılacak olup, sonuçlar Kariyer Kapısı ile Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.ogm.gov.tr) yayımlanacak. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Eşit puan olması halinde, önce mezuniyet tarihi eski olana, bunun da aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.