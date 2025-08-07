OGM uyardı! Yüksek yangın riski devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yüksek yangın riski uyarısı yaptı.

Yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgar nedeniyle Türkiye'nin yangın riski altında olduğunu belirten OGM, vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulundu.

"Ormanlarımızı ve geleceğimizi ateşe atmayalım"

OGM, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, açık alanda ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması için bir kez daha çağrı yaptı:

"YÜKSEK YANGIN RİSKİ UYARISI

Yüksek sıcaklık

Şiddetli rüzgar

Düşük nem

#YeşilVatan yangın riski altında

Lütfen açık alanda ateş yakmayalım.

Sigara izmaritini doğaya atmayalım.

Ormanda ateş veya duman gördüğümüzde 112’yi arayalım.

Ormanlarımızı ve geleceğimizi ateşe atmayalım."