OGM uyardı! Yüksek yangın riski devam ediyor
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), ülkede yangın riskinin hâlâ devam ettiğinin altını çizerek, vatandaşlara açık alanda ateş yakmamaları konusunda uyardı.
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yüksek yangın riski uyarısı yaptı.
Yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgar nedeniyle Türkiye'nin yangın riski altında olduğunu belirten OGM, vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulundu.
"Ormanlarımızı ve geleceğimizi ateşe atmayalım"
OGM, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, açık alanda ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması için bir kez daha çağrı yaptı:
"YÜKSEK YANGIN RİSKİ UYARISI
Yüksek sıcaklık
Şiddetli rüzgar
Düşük nem
#YeşilVatan yangın riski altında
Lütfen açık alanda ateş yakmayalım.
Sigara izmaritini doğaya atmayalım.
Ormanda ateş veya duman gördüğümüzde 112’yi arayalım.
Ormanlarımızı ve geleceğimizi ateşe atmayalım."
