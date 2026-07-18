OGM'den kritik uyarı: Önümüzdeki 4 gün yangın riski en üst seviyede

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Avrupa'nın ardından Türkiye'yi de etkisi altına alan Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının önümüzdeki dört gün boyunca özellikle Ege, Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağı bu süreçte, düşük nem ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle orman yangını riski kritik seviyeye yükselecek.

Orman Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıktığı bu dönemde en küçük ihmalin kısa sürede büyük yangınlara neden olabileceğine dikkat çekerek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, meteorolojik koşulların orman yangınları açısından son derece riskli olduğuna işaret ederek, hava sıcaklığındaki artış, düşük nem ve rüzgârın yangınların yayılma hızını ciddi ölçüde artırdığını söyledi.

Önümüzdeki dört günün kritik olduğuna vurgu yapan Karacabey, vatandaşlardan ormanlık alanlarda ve ormanlara yakın bölgelerde en üst düzey hassasiyet göstermelerini istedi. Yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı nedenlerden çıktığını hatırlatan Karacabey, alınacak basit tedbirlerle "Yeşil Vatan"ın korunabileceğini ifade etti.

Vatandaşlara kritik uyarılar

OGM, yangın riskinin yüksek olduğu günlerde ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması, anız ve bahçe atıklarının yakılmaması, cam şişe gibi yangına neden olabilecek atıkların doğada bırakılmaması gerektiğini belirtti. Duman veya alev görülmesi halinde ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne vakit kaybetmeden bilgi verilmesi çağrısı yapıldı.

OGM, yangın sezonu boyunca hava ve kara unsurlarıyla 7 gün 24 saat görev yaptığını belirterek, ormanların korunmasında vatandaşların göstereceği duyarlılığın teknik kapasite kadar önemli olduğunun altını çizdi.