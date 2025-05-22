OGM’den kritik uyarı: Sıcaklık artışı orman yangınlarını tetikleyebilir

OGM tarafından yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasının orman yangınlarını tetikleyebileceği belirtildi.

Yetkililer, küçük bir ihmalin büyük felaketlere yol açabileceğine dikkat çekerek, özellikle orman yangını riskinin arttığı sıcak günlerde piknik yaparken ateş yakmamak, cam şişe gibi malzemeleri ormanlık alanlara atmamak ve sigara izmaritlerini dikkatli bir şekilde söndürüp uygun şekilde çöpe atmak gerektiğini vurguladı.

Orman yangını riski üst seviyede

Sıcaklıklarla birlikte nem oranlarının düşmesi ve rüzgarın etkili olması, özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde orman yangını riskini artırıyor. OGM, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların daha da dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor.

İzmir, Ankara, Antalya, Adana, Diyarbakır, Balıkesir gibi illerde hafta sonuna kadar sıcaklıkların 30 derecenin üstüne çıkması bekleniyor. OGM, orman yangınlarının yüzde 90’ının insan kaynaklı olduğuna dikkat çekerek, tüm yurttaşları duyarlı olmaya davet etti. Yangın ihbarlarının 112 ACİL ÇAĞRI üzerinden 7/24 yapılabileceği hatırlatıldı.

6 ilde ormanlara giriş yasaklandı

Başta Antalya olmak üzere, Malatya, Antakya, Kırklareli, Kütahya ve Kocaeli illerinde ormanlara girişler yasaklandı. İzmir, Aydın, Muğla, Mersin, Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Karabük, Sinop, Sakarya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar ve Tunceli illerinde ise 1 Haziran’dan itibaren ormanlara giriş yasağının başlayacağını belirten OGM yetkilileri, bu bölgelerde kurallara uymayanlara idari para cezaları ve gerekli durumlarda adli işlemler uygulanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, ormanda vakit geçirmek, kamp veya piknik yapmak isteyen vatandaşların orman parkları ve ekoturizm rotalarını ziyaret edebilecekleri belirtildi.