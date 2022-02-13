Öğrenci sayısı yüzde 4 arttı, yurt sayısı geriledi

LEYLA İLHAN



Her yıl sisteme 500 bine yakın yeni öğrenci katılırken, 2021 ve 2022 öğretim yılında Türkiye’deki üniversite öğrenci sayısı 8.24 milyona, tam zamanlı eğitim görenlerin sayısını ise 5.5 milyona ulaştığı kaydediliyor. Türkiye’de devlet, vakıf ve yurtlara ait 1.250 bin yatak olduğu belirtilirken, 2.5 milyon öğrencinin ise yurt ve ev ihtiyacının olduğu belirtildi. Cushman & Wakefield’in raporuna göre Türkiye genelinde 2020-2021 öğretim yılında toplam öğrenci sayısı geçen seneye oranla yüzde 4 artarken, yurt sayısı ise, bir önceki seneye göre yüzde 4 oranında azalarak 5 bin 179 geriledi.

Yabancı öğrenci sayısını en fazla artıran 2.ülke

Türkiye’de ortalama devlete ait 700 bin yatak, 250 bin civarı da dernek ve vakıflara ait yurt yatağı olduğunu aktaran Erkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı, “300 bin yatakta özel sektör firmalarına ait. Toplam yatak sayısı 1 milyon 250 bin. 5.5 milyon tam zamanlı üniversite öğrencisinin olduğu Türkiye’de çok ciddi bir açıkla karşı karşı kalıyoruz. Geriye kalan 4.2 milyonun öğrencinin yarısından fazlası yani 2.5 milyon öğrenci ev yada yurda ihtiyacı oluyor” dedi. Ulaştığı öğrenci sayısıyla Türkiye’nin Avrupa’nın en büyük öğrenci nüfusuna sahip ülke konumunda olduğunu aktaran Erkanlı, “Son yıllarda her şehirde üniversite açılmasıyla aileler çocuklarını daha fazla üniversiteye göndermek istedi. Aynı zamanda yabancı öğrenci sayısında da artış var. Bu sayı giderek de artıyor. UNESCO verilerine göre de yabancı öğrenci sayısı oransal olarak en fazla yükselen ülkeler arasında Polonya’dan sonra dünyada 2’inci sıradayız” dedi.

Özel sektör bir standart geliştiremedi

Özel sektör yurtlarında da zincir bir markalar ve standart bir yönetim sistemi oluşmadığını dile getiren Erkanlı, “Avrupa’ya baktığımızda ise 20 bin ila 100 bin yataklı dev öğrenci zincirleri var. Univa’da bu çerçevede gidiyor. Çünkü Türkiye Avrupa’nın en büyük öğrenci nüfusuna sahip. Ayrıca hizmet sektörünün en gelişmiş olduğu ülkelerden. Univa’nın bütün hedefi bu alanda zincir olmak” diye konuştu.