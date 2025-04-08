Öğrencilere siyasi yasak iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan öğrencilerle ilgili çıkan bazı haberler hakkında açıklama yaptı.

Başsavcılık, bazı basın yayın organlarında yer alan ve öğrencilere yönelik “siyasi yasak uygulandığı” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, bu tür içeriklerin "manipülatif ve yanıltıcı" olduğu vurgulandı.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Bilindiği üzere 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi gereğince ceza ve infaz sistemimizde suç ayrımı olmaksızın tüm kasten işlenen suçlarda mahkumiyetin doğal sonucu olarak aynı maddede belirtilen belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma tedbirleri herhangi bir talep olmaksızın uygulanmaktadır.”