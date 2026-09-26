Öğrencilere üçlü destek: 12.500 TL barınma, 7.500 TL fatura yardımı

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İstanbul'da 2026-2027 eğitim döneminde öğrencilere yönelik üç ayrı maddi destek uygulanacak. Öğrenci evleri için barınma ve fatura yardımı devreye alınırken, belirli şartları taşıyan 100 bin öğrenciye de tek seferlik eğitim desteği sağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan program kapsamında öğrenci evlerine 12.500 TL barınma ve depozito desteği, ayrı bir programla 7.500 TL'ye kadar su ve doğalgaz yardımı verilecek. “Sen Oku Diye” programında ise 100 bin öğrenciye 3.500 TL ödeme yapılacak.

Desteklerin kapsamı ve yararlanıcı grupları birbirinden farklı. Bu nedenle üç tutarın toplanarak aynı öğrenciye 23.500 TL ödeme yapılacağı şeklinde değerlendirilmemesi gerekiyor.

Öğrenci evlerine 12.500 TL barınma ve depozito desteği

Yeni eğitim döneminin dikkat çeken uygulamalarından biri öğrencilerin barınma maliyetlerine yönelik olacak.

“Evine Hoş Geldin” programı kapsamında İstanbul'da öğrencilerin yaşadığı 20 bin öğrenci evine tek seferlik 12.500 TL barınma ve depozito desteği verilmesi planlanıyor.

Destek, özellikle yeni eğitim döneminde eve çıkan öğrencilerin yüksek kira ve depozito maliyetlerinin bir bölümünü karşılamayı amaçlıyor.

Başvuru koşulları, gelir kriterleri, gerekli belgeler ve ödemelerin hangi tarihte yapılacağına ilişkin ayrıntıların ayrıca açıklanması bekleniyor.

20 bin öğrenci evine 7.500 TL'ye kadar fatura desteği

Öğrenciler için açıklanan ikinci yeni destek ise su ve doğalgaz faturalarını kapsıyor.

“Askıda Öğrenci Evi Faturası” uygulaması kapsamında 20 bin öğrenci evine aralık, ocak ve şubat aylarında toplam 7.500 TL'ye kadar su ve doğalgaz desteği sağlanacak.

Program özellikle enerji tüketiminin yükseldiği kış aylarında öğrencilerin temel yaşam giderlerini azaltmayı hedefliyor.

Barınma desteği ile fatura desteği iki ayrı uygulama olarak yürütülecek. Bu nedenle her iki destekten de aynı öğrencilerin otomatik olarak yararlanacağı varsayılmamalı.

100 bin öğrenciye 3.500 TL eğitim desteği

Öğrenci evlerine yönelik yeni uygulamaların yanı sıra “Sen Oku Diye” programında da başvurular devam ediyor.

Program kapsamında 100 bin öğrenciye kişi başına tek seferlik 3.500 TL nakdi eğitim yardımı verilecek.

Böylece yalnızca bu destek için ayrılan toplam kaynak 350 milyon TL'ye ulaşacak.

Programın önceki dönemlerinde yapılan ödemeler de dikkate alındığında, “Sen Oku Diye” kapsamında öğrencilere sağlanan toplam desteğin yıl sonunda 1 milyar TL'yi aşması bekleniyor.

3.500 TL destekten kimler yararlanabilecek?

“Sen Oku Diye” programı İstanbul'daki bütün öğrencileri kapsamıyor.

Destekten İstanbul'da ikamet eden ve İstanbul'daki bir eğitim kurumunda öğrenim gören belirli öğrenci grupları yararlanabiliyor.

Şehit çocukları ile yetim ve öksüz ilköğretim ve lise öğrencileri programa başvurabiliyor. Engelli öğrenciler de ilköğretim, lise, MEB onaylı özel eğitim okulları veya rehabilitasyon merkezlerinde eğitim görmeleri halinde kapsamda yer alıyor.

Devlet okullarındaki öğrencilerin yanı sıra özel veya vakıf okullarında yüzde 100 burslu eğitim gören ve diğer koşulları karşılayan öğrenciler de başvuru yapabiliyor.

Sen Oku Diye başvuruları 9 Ekim'de bitiyor

2026 yılı “Sen Oku Diye” eğitim desteği için başvurular 9 Ekim 2026'da sona erecek.

Başvurular programın internet sitesi ile İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Başvuru sırasında gerekli bilgi ve belgelerin sisteme eksiksiz yüklenmesi gerekiyor. Eksik veya hatalı belge tespit edilmesi halinde başvuru sahibinden düzeltme istenebiliyor.

Destek almaya hak kazanan öğrencilerin ödeme takvimi ise değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanacak.

Eğitim destek paketinin büyüklüğü 8,7 milyar TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2026-2027 eğitim dönemi için açıkladığı öğrenci ve aile desteklerinin toplam büyüklüğü 8,7 milyar TL'ye ulaşıyor.

Paket yalnızca barınma, fatura ve nakdi eğitim yardımlarından oluşmuyor.

Program kapsamında 50 bin haneye aylık 3.000 TL okul beslenme desteği, 50 bin öğrenciye kırtasiye ve eğitim seti, 30 bin öğrenciye ise 5.000 TL okul kıyafeti desteği verilmesi planlanıyor.

Ulaşım desteği de paketin içinde yer alıyor. Öğrencilerin 21 Eylül-17 Ekim döneminde ilk aylık abonmanlarını 1 TL'ye alabilmesine yönelik uygulama da yeni dönem destekleri arasında bulunuyor.