Öğrencileri Mersin'e tatile getiren minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 10 yaralı

Kaza, Mersin-Antalya D400 Karayolu Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi Yemişkumu sahili mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Zemin A. idaresindeki minibüs, sağ şeritte park halinde bulunan tırın dorsesine çarptı.

2 ölü, 10 yaralı

Minibüste, Diyarbakır'dan Mersin'e tatile getirilen öğrencilerin olduğu öğrenilirken biri çocuk 2 kişi öldü, biri ağır 10 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere gönderilirken, cenazeler ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

Sürücü uyuyakalmış

Kaza sonrası minibüsün bir parçasının tırın dorsesine yapıştığı, tekerinin ise koparak tırın altına girdiği görüldü. Sürücünün ilk ifadesinde uyuyakaldığı için kazanın yaşandığını söylediği öğrenildi.