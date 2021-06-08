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Öğretim üyeleri ve üniversite personelinin aşılanmasına başlanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni grupta öğretim üyeleri ve üniversite personellerinin yarından itibaren aşılanmasına başlanacağını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Bakan Koca, "Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin." ifadesini kullandı.

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