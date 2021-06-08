Öğretim üyeleri ve üniversite personelinin aşılanmasına başlanacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni grupta öğretim üyeleri ve üniversite personellerinin yarından itibaren aşılanmasına başlanacağını açıkladı.
Bakan Koca, "Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin." ifadesini kullandı.
Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 8, 2021