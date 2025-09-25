Öğretmen atama başvuruları ne zaman? 10 bin öğretmen ataması takvimi belli oldu mu?

Yüz binlerce öğretmen adayının gözü Milli Eğitim Bakanlığına çevrilmiş durumda... Bu yıl 15 bin öğretmen ataması yapılmış 10 bin öğretmen ataması için ise bekleyiş sürüyor. Konu gündemden düşmezken resmi bir açıklama olup olmadığı kontrol edilmek isteniyor. Bu sebeple de "Öğretmenlik atama başvuruları ne zaman" sorusu sıklaşıyor.

10 öğretmen ataması takvimi belli oldu mu?

Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği 10 bin öğretmen ataması için bugün de resmi bir açıklama gelmedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Ziya Tekin'in eylül ayı bitmeden konu hakkında açıklama yapması bekleniyor.

MEB kadro ve branş dağılımı ile ilgili de detayları henüz adaylarla paylaşmadı.