Öğretmen atama sonuçları açıklandı... 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları erişime açıldı! Sonuç sorgulama ekranı

Nisan ayında başlayan 15 bin sözleşmeli öğretmen atama serüveni son buldu. 17-21 Kasım'da yapılan tercihlerin ardından bugün atama sonuçları ilan edildi. On binler MEB'in geçtiği duyuru sonrası sonuçları kontrol etmek için https://personel.meb.gov.tr/ adresine giriş yapıyor.

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Atama sonuçları, personel.meb.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifresiyle öğrenebilecek.