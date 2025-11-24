Öğretmen atama sonuçları açıklandı... 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları erişime açıldı! Sonuç sorgulama ekranı
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı sabah saatlerinden bu yana heyecanla bekleyen adaylara müjdeli haberi geçti. Şimdi on binler sonuç sorgulama ekranına ulaşmaya çalışıyor. Aşağıdaki linkten sonuçlarınızı kontrol edebilirsiniz.
Nisan ayında başlayan 15 bin sözleşmeli öğretmen atama serüveni son buldu. 17-21 Kasım'da yapılan tercihlerin ardından bugün atama sonuçları ilan edildi. On binler MEB'in geçtiği duyuru sonrası sonuçları kontrol etmek için https://personel.meb.gov.tr/ adresine giriş yapıyor.
15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Atama sonuçları, personel.meb.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifresiyle öğrenebilecek.