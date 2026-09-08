ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI: İhtiyaç ve norm fazlası öğretmen atama - nakil sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
İhtiyaç veya norm kadro fazlası öğretmenlerin belirlenmesi amacıyla tebligatlar 25-31 Ağustos tarihleri arasında verildi.. Öğretmenlerin başvuruları 4-7 Eylül tarihleri arasında alındı. Şimdi gözler sonuçlarda... Peki, öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
İhtiyaç ve norm fazlası öğretmen atama sonuçları için heyecan dorukta... Gözler Milli Eğitim Bakanlığına çevrilmiş durumda... Personel Genel Müdrülüğü'nün sayfası sık sık ziyaret edilirken "İhtiyaç ve norm fazlası öğretmen atama - nakil sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu pik yapmış durumda...
İhtiyaç ve norm fazlası öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı ihtiyaç ve norm fazlası öğretmen atama sonuçlarını şu dakika itibarıyla açıklamadı. Sonuçların akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.
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Sonuçların ardından 9 Eylül'de ilişik kesme işlemleri yapılacak.