Öğretmen atama takvimi belli oldu mu? 10 bin öğretmen ataması ne zaman?

Atama bekleyen öğretmenler başvuru takviminin açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. MEB’in 10 bin öğretmen atamasına ilişkin duyurusu büyük ilgiyle takip ediliyor. Yüz binlerin dilinden düşmeyen soru "10 bin öğretmen ataması ne zaman" oluyor.

10 öğretmen ataması başvuruları ne zaman?

12 Ekim Pazar günü itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakan Yusuf Tekin'den 10 bin öğretmen ataması başvuruları hakkında bir duyuru gelmedi. Bu ay bitmeden konuya dair açıklama yapılması bekleniyor.

MEB kadro ve branş dağılımı ile ilgili de detayları henüz adaylarla paylaşmadı.