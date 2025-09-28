Öğretmen atama takvimi belli oldu mu? MEB 10 bin öğretmen ataması başvuru tarihini duyurdu mu?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen atamalarına ilişkin süreci, adayların gündeminden düşmüyor. Bu yıl yapılan 15 bin atamanın ardından sırada 10 bin öğretmen alımı bulunuyor. Ancak henüz resmi bir takvim duyurusu gelmedi. Bu nedenle adayların sıkça yönelttiği soru "Öğretmenlik atama başvuruları ne zaman yapılacak" şeklinde...
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı 10 bin öğretmen ataması için yoğun bir araştırma söz konusu... AGS sınav sonuçlarının açıklanması sonrası gözler tamamen atama sürecine çevrildi. Adaylar, hangi tarihte başvuru alınacağına dair resmi açıklamanın gelmesini beklerken “Öğretmenlik atama başvuruları ne zaman başlayacak” sorusu yoğunlaşıyor.
10 öğretmen ataması takvimi belli oldu mu?
Milli Eğitim Bakanlığı, 10 bin öğretmen ataması için yeni bir duyuru yapmadı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Ziya Tekin'in ekim ayında konu hakkında açıklama yapması bekleniyor.
MEB kadro ve branş dağılımı ile ilgili de detayları henüz adaylarla paylaşmadı.