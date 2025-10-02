Öğretmen atama takvimi MEB tarafından duyuruldu mu? 10 öğretmen ataması ne zaman?

Yüz binlerce eğitimcinin geleceğini şekillendirecek olan 10 bin öğretmen ataması için başvurular bekleniyor. 13 Ağustos'tan bu yana yüz binler bekleyiş içerisinde... Haftalardır süren sessizliğin sona ermesini isteyen öğretmen adaylarının sıkça dile getirdiği soru " 10 öğretmen ataması ne zaman" şeklinde...

Öğretme atama takvimi açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı 10 bin öğretmen ataması ile ilgili bugün de bir açıklama yapmadı. Gelecek hafta takvim ile ilgili bir duyuru geçilmesi kuvvetle muhtemel...

MEB kadro ve branş dağılımı ile ilgili de detayları henüz adaylarla paylaşmadı.