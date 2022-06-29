Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 20 bin öğretmen ataması başvuru tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamaları konusunda merakla beklenen açıklamayı yaptı. MEB, öğretmen atama takvimini paylaşırken, böylece sürecin nasıl işleyeceği belli oldu. 20 bin öğretmen ataması yapılacak süreçte adaylar başvuru işlemlerini 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapacaklar. Ön başvuruların alınmasının ardından öğretmen ataması sonuçları ise 1 Eylül 2022'de ilan edilecek. 2021 KPSS puanı ile yapılacak başvuruların sonuçlarının açıklanmasının ardından atanan öğretmenler yeni eğitim-öğretim döneminde görevlerine başlayacak.

Bakan Özer'den öğretmen ataması açıklaması

Atama takvimine dair değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Atama müjdesinin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmasının ardından bugün itibarıyla takvimimizi ilan ettik. Başvurular, bayram sonrası alınacaktır. Tüm öğretmen adaylarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen atamaları için çalışmaların başlatılacağını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmen adaylarımız için de bir müjdemiz var: Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen atamasıyla ilgili süreç, önümüzdeki günlerde Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacaktır.

Böylece, hükûmetlerimiz tarafından atanan öğretmen sayısı, 730 binden 750 bine çıkacaktır. Bir başka ifadeyle, ülkemizdeki mevcut 1,2 milyon öğretmenin üçte ikisi bizim dönemlerimizde atanmış oluyor. Yeni atama sürecinin öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.